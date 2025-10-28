La société mère de Timberland, VF, s'effondre à la suite d'une prévision surprise de baisse des ventes au troisième trimestre

(Mises à jour)

28 octobre - ** Les actions de VF Corp VFC.N ont chuté jusqu'à 10,8% à 14,81 dollars dans les échanges matinaux

** L'action du distributeur de vêtements devrait connaître sa pire journée depuis le 21 mai, si les pertes se maintiennent

** La société prévoit une baisse surprise de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, éclipsant les résultats meilleurs que prévu du deuxième trimestre

** VFC s'attend à ce que le chiffre d'affaires du trimestre en cours, hors Dickies, baisse de 1 % à 3 % par rapport aux estimations d'une hausse de 1,54 %, selon les données du LSEG

** Le chiffre d'affaires du T2 s'élève à 2,80 milliards de dollars, contre 2,74 milliards de dollars prévus, et le bénéfice par action ajusté à 0,52 dollar, contre 0,43 dollar prévus

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de ~23% depuis le début de l'année