La société mère de Rick's Cabaret et les dirigeants inculpés dans une affaire de fraude fiscale et de corruption à New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

RCI aurait corrompu un auditeur pour éviter de payer des taxes sur les ventes

Les actions de RCI ont chuté de 15,9 % à la suite de l'inculpation

Les défendeurs nient les allégations d'abus de pouvoir

(Ajoute accusations, commentaires, cours de l'action) par Jonathan Stempel

La société mère de Rick's Cabaret et d'autres clubs de strip-tease, ainsi que cinq cadres, ont été inculpés pour leur rôle présumé dans un système de corruption de 13 ans visant à éviter de payer des millions de dollars de taxes sur les ventes à New York, a déclaré mardi la procureure générale de l'État, Letitia James.

RCI Hospitality Holdings RICK.O , des responsables dont le directeur général Eric Langan, et trois des clubs de Manhattan de la société font face ensemble à près de 80 chefs d'accusation devant un tribunal de l'État de New York, y compris la fraude fiscale, la corruption et la conspiration.

Les accusés "nient les allégations et prendront toutes les mesures nécessaires pour se défendre contre ces accusations excessives", a déclaré leur avocat, Daniel Horowitz, dans un communiqué. "En tant que société cotée en bourse et soumise à un audit, RCI a pour politique de payer tous les impôts légitimes et non contestés.

Les actions de RCI, dont le siège est à Houston, ont chuté après l'annonce de l'inculpation et ont clôturé en baisse de 5,46 dollars, soit 15,9 %, à 28,79 dollars. Elles sont tombées à 26,26 dollars dans les échanges après les heures de bureau.

La procureure générale James a déclaré qu'entre septembre 2010 et janvier 2024, RCI et ses dirigeants ont corrompu un ancien auditeur du ministère des impôts et des finances de New York afin d'obtenir un traitement favorable lors de six audits.

Selon elle, cela a permis à RCI d'éviter plus de 8 millions de dollars de taxes de vente de l'État et de la ville sur les "Dance Dollars", une monnaie interne que les clubs vendaient à leurs clients pour divers services, y compris des danses privées.

L'auditeur, dont le nom a été supprimé de l'acte d'accusation, aurait reçu au moins 13 voyages gratuits dans des clubs de strip-tease appartenant à RCI dans la région de Miami, y compris des danses privées pouvant atteindre plusieurs milliers de dollars par jour.

Les clubs de Manhattan incriminés dans l'acte d'accusation sont Rick's Cabaret, Vivid Cabaret et Hoops Cabaret et Sports Bar.

L'un des accusés, le contrôleur de RCI, Timothy Winata, aurait remis les pots-de-vin. L'acte d'accusation comprend des dizaines de courriels et de messages textuels prétendument liés à ce stratagème.

"Le directeur financier de RCI, Bradley Chhay, qui est également un accusé, aurait envoyé un SMS à Langan le 1er septembre 2023. "Tim a réussi à lui faire gagner 47 000 dollars à New York. Mais il lui doit quelques voyages."

Dix-neuf jours plus tard, Chhay a accepté de régler un audit de Vivid Cabaret pour 47 343 dollars, selon l'acte d'accusation.

La procureure générale James a déclaré qu'une sixième personne a également été inculpée, mais qu'elle n'a pas encore été traduite en justice.

Langan et Winata sont tous deux accusés de fraude fiscale criminelle au premier degré, passible d'une peine d'emprisonnement maximale de 25 ans. L'accusation principale de Chhay, à savoir la corruption au second degré, est passible d'une peine d'emprisonnement maximale de 15 ans.