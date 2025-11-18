 Aller au contenu principal
Fermer
La société mère de Pinkberry, MTY Food Group, a engagé TD Bank pour étudier la possibilité d'une vente, selon certaines sources
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 00:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

MTY Food Group possède plus de 80 chaînes de restaurants, dont Pinkberry, Cold Stone Creamery et Wetzel's Pretzels

*

La valeur de marché de MTY est d'environ 620 millions de dollars; l'action a baissé de près de 25 % cette année jusqu'à vendredi

*

Les sociétés de capital-investissement ont tendance à aimer les chaînes franchisées en raison des redevances régulières qu'elles perçoivent

(L'article précédent est repris et mis à jour avec l'augmentation du prix de l'action et la confirmation de l'examen par l'entreprise au paragraphe 2) par Abigail Summerville

Le groupe canadien MTY Food Group

MTY.TO , propriétaire de Pinkberry et Cold Stone Creamery, a engagé la Banque Toronto-Dominion TD.TO pour étudier la possibilité d'une vente, selon des personnes familières avec le dossier, qui ont demandé à ne pas être nommées parce que le processus est confidentiel.

Après que Reuters a fait état des projets de l'entreprise lundi, les actions de MTY ont bondi de plus de 13 %. La société a également publié un communiqué confirmant qu'elle avait engagé un conseiller financier pour procéder à un examen stratégique et qu'elle envisageait une série d'options, "y compris, mais sans s'y limiter, la vente de tout ou partie de la société"

Elle n'a pas donné le nom du conseiller, et la Banque TD n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

L'entreprise montréalaise MTY, dont la valeur marchande s'élevait à près de 550 millions de dollars avant la publication de l'article, exploite ou franchise plus de 80 chaînes de restaurants à travers le monde, dont Pinkberry, Cold Stone Creamery, Wetzel's Pretzels, Papa Murphy's et TacoTime. Elle compte 7 061 établissements, dont la plupart sont des franchises, et 256 établissements appartenant à la société.

Le secteur de la restauration rapide s'est affaibli, les consommateurs à court d'argent ayant réduit leur budget consacré aux repas à l'extérieur, ce qui a contribué à une chute de près de 25 % du prix de l'action depuis le début de l'année jusqu'à vendredi.

Pour le troisième trimestre terminé le 31 août, le chiffre d'affaires de MTY a augmenté d'environ 1 % en glissement annuel pour atteindre 297 millions de dollars, tandis que le bénéfice net attribuable aux propriétaires a chuté d'environ 20 % pour atteindre 27,9 millions de dollars, soit 1,22 $ par action diluée.

Selon les sources, toute transaction devrait entraîner une prime par rapport à la valeur de marché de la société. Les redevances régulières versées par les chaînes de restaurants franchisés ont attiré des investisseurs privés ces dernières années.

Stanley Ma, président de MTY, a fondé la société en 1979 avec un seul restaurant. Il a été directeur général de 2004 à 2018 et est le plus grand actionnaire de la société avec une participation de 13,9 %, selon les données de LSEG.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

MTY FOOD GROUP
38,270 CAD TSX +13,46%
TORONTO-DOMINION
114,460 CAD TSX +0,36%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

