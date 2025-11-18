La société mère de Pinkberry, MTY Food Group, a engagé TD Bank pour étudier la possibilité d'une vente, selon certaines sources

MTY Food Group possède plus de 80 chaînes de restaurants, dont Pinkberry, Cold Stone Creamery et Wetzel's Pretzels

La valeur de marché de MTY est d'environ 620 millions de dollars; l'action a baissé de près de 25 % cette année jusqu'à vendredi

Les sociétés de capital-investissement ont tendance à aimer les chaînes franchisées en raison des redevances régulières qu'elles perçoivent

Le groupe canadien MTY Food Group

MTY.TO , propriétaire de Pinkberry et Cold Stone Creamery, a engagé la Banque Toronto-Dominion TD.TO pour étudier la possibilité d'une vente, selon des personnes familières avec le dossier, qui ont demandé à ne pas être nommées parce que le processus est confidentiel.

Après que Reuters a fait état des projets de l'entreprise lundi, les actions de MTY ont bondi de plus de 13 %. La société a également publié un communiqué confirmant qu'elle avait engagé un conseiller financier pour procéder à un examen stratégique et qu'elle envisageait une série d'options, "y compris, mais sans s'y limiter, la vente de tout ou partie de la société"

Elle n'a pas donné le nom du conseiller, et la Banque TD n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

L'entreprise montréalaise MTY, dont la valeur marchande s'élevait à près de 550 millions de dollars avant la publication de l'article, exploite ou franchise plus de 80 chaînes de restaurants à travers le monde, dont Pinkberry, Cold Stone Creamery, Wetzel's Pretzels, Papa Murphy's et TacoTime. Elle compte 7 061 établissements, dont la plupart sont des franchises, et 256 établissements appartenant à la société.

Le secteur de la restauration rapide s'est affaibli, les consommateurs à court d'argent ayant réduit leur budget consacré aux repas à l'extérieur, ce qui a contribué à une chute de près de 25 % du prix de l'action depuis le début de l'année jusqu'à vendredi.

Pour le troisième trimestre terminé le 31 août, le chiffre d'affaires de MTY a augmenté d'environ 1 % en glissement annuel pour atteindre 297 millions de dollars, tandis que le bénéfice net attribuable aux propriétaires a chuté d'environ 20 % pour atteindre 27,9 millions de dollars, soit 1,22 $ par action diluée.

Selon les sources, toute transaction devrait entraîner une prime par rapport à la valeur de marché de la société. Les redevances régulières versées par les chaînes de restaurants franchisés ont attiré des investisseurs privés ces dernières années.

Stanley Ma, président de MTY, a fondé la société en 1979 avec un seul restaurant. Il a été directeur général de 2004 à 2018 et est le plus grand actionnaire de la société avec une participation de 13,9 %, selon les données de LSEG.