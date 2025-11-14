La société mère de Burger King, Restaurant Brands, perd du terrain alors que 3G Capital réduit sa participation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 novembre - ** Les actions cotées en bourse de Restaurant Brands International QSR.N ont baissé de 2,7 % à 68,50 $ avant le marché après la fixation du prix de l'offre secondaire de 1,2 milliard de dollars ** L'opérateur de restaurants basé à Toronto a annoncé jeudi dernier que 3G Capital a déchargé ~17,6 millions d'actions

** La société de capital-investissement a conclu un accord de vente à terme pour ~9,8 millions d'actions avec l'unique teneur de livre BofA; les investisseurs actuels ont manifesté leur intérêt pour acheter ~7,8 millions d'actions ** Après l'offre, la participation de la société brésilienne 3G passe de 26,3 % à 22,3 %, selon le prospectus de l'offre ** Le 30 octobre, Restaurant Brands a dépassé les estimations trimestrielles , grâce à la bonne fréquentation de ses chaînes Burger King et Tim Hortons

** Les actions QSR cotées aux États-Unis ont terminé jeudi en hausse de 1,8 % à 70,14 $, en hausse de 8 % depuis le début de l'année

** 12 analystes sur 19 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 7 la considèrent comme un "maintien"; leur prévision médiane est de 77 $, selon LSEG