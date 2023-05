La société Les Agences de Papa annonce ses résultats consolidés 2022 et la sécurisation de son besoin en fonds de roulement à 12 mois

• Résultats 2022 : augmentation du CA, réduction significative des charges et des pertes

• Sécurisation du besoin en fonds de roulement à 12 mois par le biais de financements en fonds propres et en obligations convertibles

• Convocation de l’assemblée générale annuelle le 30 juin 2023





Résultats consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022

LES AGENCES DE PAPA SA, cotée sur Euronext Access+ (MLPAP), annonce avoir réalisé lors de l’exercice clos le 31 décembre 2022 un chiffre d’affaires de 3.142.253 €, et pour le groupe, un chiffre d’affaires consolidé de 625 150 euros (compte tenu du résultat des management fees) et une perte de - 9 466 400 euros.

Le chiffre d’affaires consolidé a cru entre l’exercice clos le 31 décembre 2021 (301 K€) et l’exercice clos le 31 décembre 2022 (625 K€).

En parallèle, le Groupe a significativement réduit ses dépenses externes, avec un total achats et charges externes passant de 8 147 K€ au 31 décembre 2021 à 4 949 K€ au 31 décembre 2022.

Les pertes ont également fortement diminué (de plus de 3,5 M€, soit près de 30%).