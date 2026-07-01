La société italienne Bending Spoons, propriétaire d'AOL et de Vimeo, est valorisée à 20 milliards de dollars lors de son entrée en bourse aux États-Unis

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* Le titre a ouvert à 31 dollars, soit au-dessus du prix d'introduction en bourse de 29 dollars

* Bending Spoons et les actionnaires cédants ont levé 1,68 milliard de dollars lors de l'introduction en bourse

* Le portefeuille de Bending Spoons comprend notamment AOL et Vimeo

(Mise à jour avec l'ouverture du cours de l'action aux paragraphes 1 et 2) par Arasu Kannagi Basil et Elvira Pollina

Mercredi, lors de ses débuts sur le marché américain, l’action de Bending Spoons BSP.O a bondi de près de 7 %, valorisant la société technologique italienne à 19,7 milliards de dollars, dans le cadre d’une introduction en bourse suivie de près pour y déceler des signes d’une reprise généralisée du marché américain des introductions en bourse.

L'action de la société milanaise a ouvert à 31 dollars, contre un prix d'offre de 29 dollars.

Cette introduction en bourse teste l’appétit des investisseurs pour les entreprises de logiciels, après que le secteur a été durement touché en début d’année par les craintes que l’IA ne vienne bouleverser les modèles économiques établis.

Les entreprises de logiciels ont été largement absentes du marché américain des introductions en bourse en 2026, alors même qu’un flux constant de grandes opérations et l’introduction en bourse phare de SpaceX SPCX.O ont propulsé les recettes du deuxième trimestre au-delà du seuil record de 100 milliards de dollars.

« Ce sera sans aucun doute un indicateur important pour le secteur des logiciels, mais cela pourrait simplement s’expliquer par la rareté des opérations dans ce domaine », a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un prestataire spécialisé dans la recherche sur les introductions en bourse et les ETF.

« Bending Spoons présente un profil très différent de celui de la plupart des introductions en bourse de sociétés de logiciels en cours de préparation. »

Son modèle économique, un hybride entre le capital-investissement et une entreprise technologique , consiste à racheter et à redynamiser des entreprises numériques en difficulté. Ses rachats ont souvent été suivis d’importantes suppressions d’emplois et de restructurations en profondeur, l’entreprise s’attachant à accélérer le développement de produits et à stimuler la croissance de son chiffre d’affaires.

Parmi les acquisitions réalisées par la société depuis 2025 figurent la plateforme vidéo Vimeo , la plateforme de streaming Brightcove , la billetterie en ligne Eventbrite et la marque Internet AOL .

Bending Spoons et les actionnaires vendeurs ont levé 1,68 milliard de dollars en cédant 58 millions d’actions à un prix supérieur à la fourchette initialement annoncée, comprise entre 26 et 28 dollars.

L'opération a suscité une forte demande de la part des investisseurs existants et nouveaux, renforçant ainsi l'optimisme concernant le marché américain des introductions en bourse, a déclaré un banquier de l'un des chefs de file, qui a souhaité rester anonyme.

ACQUÉREUR EN SÉRIE

Bending Spoons, dont le nom s’inspire d’une scène du film de science-fiction « Matrix », a renaît de ses cendres après l’échec de l’application de journal intime Evertale en 2013.

Les 40 000 dollars restants après la liquidation d’Evertale ont été utilisés par le directeur général Luca Ferrari et les cofondateurs pour lancer Bending Spoons. L’entreprise est depuis devenue l’une des sociétés technologiques les plus en vue d’Europe.

« Bending Spoons n’est pas vraiment une holding de logiciels. C’est un pari de capital-risque à forte conviction qui se présente sous les traits d’une holding. Ils ont prouvé qu’ils étaient capables de mener à bien des redressements d’entreprises brutaux et ultra-rapides avec une efficacité technique stupéfiante », a déclaré Tim Schumacher, fondateur de la société technologique saas.group, qui acquiert et développe des entreprises SaaS dirigées par leurs fondateurs.

« Le véritable test consiste à savoir si une usine logicielle impassible et alimentée par l’endettement peut survivre à un cycle économique complet — et pas seulement à quelques années fastes profitant d’un contexte macroéconomique favorable. »

Bending Spoons s’est développée grâce à plus de 50 acquisitions, et d’autres devraient suivre. Elle a identifié plus de 1 000 cibles d’acquisition potentielles, selon son prospectus d’introduction en bourse.

Contrairement aux fonds de capital-investissement, Bending Spoons ne revend pas les entreprises acquises.

« C’est une histoire intéressante, et ils ont su créer un récit cohérent autour de la détention de plus de 50 entreprises. L’argument de vente “résoudre les problèmes grâce à l’IA” est logique en théorie, même si nous aurions aimé voir un historique plus long », a déclaré M. Kennedy.