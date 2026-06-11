 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société indonésienne Danantara envisage d'émettre 1 milliard de dollars d'obligations pour tester l'intérêt des investisseurs
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 09:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Danantara émet des obligations en dollars à échéances de cinq et dix ans

* Cette vente intervient à un moment délicat pour l'Indonésie, alors que les investisseurs étrangers fuient le pays

* Le prix des obligations devrait être fixé plus tard dans la journée de jeudi

(Refonte et ajout des offres des investisseurs au paragraphe 3) par Rae Wee et Yantoultra Ngui

Une filiale du fonds souverain indonésien Danantara a lancé sa première émission d'obligations en dollars, qui, selon certaines sources, pourrait lever jusqu'à 1 milliard de dollars, ce qui constitue un test majeur de l'appétit des investisseurs étrangers dans un contexte de défis croissants pour la plus grande économie d'Asie du Sud-Est.

Danantara Investment Management a commencé jeudi à commercialiser ces obligations en dollars sur des tranches de cinq et dix ans, et vise à lever environ 500 millions de dollars pour chaque tranche, ont indiqué trois sources proches du dossier.

Les offres des investisseurs pour ces obligations dépassaient 1,5 milliard de dollarsen début d'après-midi en Asie, a indiqué l'une des sources. Toutes les sources ont souhaité rester anonymes, car elles n'étaient pas autorisées à s'exprimer auprès des médias.

Danantara n'a pas répondu àune demande de commentaires adressée par e-mail par Reuters.

Cette vente de dette intervient à un moment crucial pour l'Indonésie, alors que les investisseurs, inquiets de la chute libre de la roupie IDR= et des politiques populistes du président Prabowo Subianto , se montrent réticents à l'égard des actifs indonésiens.

La Banque d'Indonésie a relevé mardi son taux directeur de 25 points de base, une mesure hors cycle inhabituelle , le portant à 5,50 % afin de tenter de stabiliser la roupie après que la monnaie a atteint une série de plus bas historiques.

Les inquiétudes grandissent également concernant l’élargissement du mandat de Danantara, le fonds souverain ayant récemment été chargé de devenir l’unique exportateur d’huile de palme, de charbon et de ferroalliages dès septembre, dans le cadre d’une nouvelle unité créée à cet effet.

Danantara a été lancé par Prabowo en février 2025 et rend compte directement au président.

Danantara Investment Management a fixé une fourchette de prix initiale pour ses obligations en dollars à environ 5,70 % pour les titres à cinq ans et à environ 6,30 % pour les titres à dix ans, selon une fiche de conditions consultée par Reuters.

La dette souveraine en dollars du pays, arrivant à échéance en 2036 455780EJ1= , s'échangeait dernièrement à 5,6 %, tandis que la dette en dollars de la société publique Pertamina, arrivant à échéance en 2031, s'échangeait à 5,27 % 69370PAL5= , selon les données de LSEG.

Le prix des obligations de Danantara devrait être fixé plus tard dans la journée de jeudi.

Le produit de la vente des obligations en dollars sera utilisé à des fins générales de l'entreprise, notamment pour des investissements et le refinancement de la dette existante, selon la fiche de conditions de commercialisation du fonds souverain.

Les obligations devraient être émises dans le cadre de son programme mondial de billets à moyen terme de 5 milliards de dollars et devraient être notées "Baa2" par Moody's et "BBB" par S&P et Fitch.

Citigroup C.N , DBS DBSM.SI , HSBC HSBA.L , Mandiri Securities et Standard Chartered STAN.L ont été engagés en tant que co-teneurs de livre et co-chefs de file pour l'opération, selon la fiche de conditions.

Valeurs associées

CITIGROUP
133,370 USD NYSE -0,99%
DBS GROUP HLDGS
41,805 EUR Tradegate -0,23%
HSBC HLDG
1 324,100 GBX LSE +2,37%
STANDARD CHARTER
1 844,000 GBX LSE +2,96%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une affiche sur laquelle on peut lire "La fierté de la Russie" présentant un capitaine de l'armée russe participant à l'offensive en Ukraine, à Moscou le 22 juillet 2025 ( AFP / Alexander NEMENOV )
    En Russie, les conscrits sous pression pour aller combattre en Ukraine
    information fournie par AFP 11.06.2026 09:59 

    Alexeï, jeune employé de banque voulant échapper à la conscription militaire en Russie, a passé des semaines à éviter le métro de Moscou et ses caméras de reconnaissance faciale. Jusqu'à ce vendredi soir enneigé et embouteillé de 2024 où il devait rendre visite ... Lire la suite

  • Une concession Peugeot, marque du groupe Stellantis (Crédit: / Adobe Stock)
    AlphaValue pessimiste sur le secteur auto
    information fournie par Zonebourse 11.06.2026 09:54 

    Dans une note sur le secteur automobile, AlphaValue estime que les vents contraires liés aux tarifs douaniers resteront probablement une caractéristique structurelle de l'industrie alors que le pacte de l'ACEUM doit être renégocié. L'ACEUM est un accord de libre-échange ... Lire la suite

  • Manifestation anti-immigrés après l'attaque au couteau du 8 juin qui a gravement blessé un homme et incité la police à déclarer un incident critique, à Belfast
    Un ministre britannique qualifie les émeutes en Irlande du Nord de "violence raciste"
    information fournie par Reuters 11.06.2026 09:51 

    L'Irlande du Nord ‌a connu sa deuxième soirée de manifestations anti-immigrés mercredi, avec ​la police qui a de nouveau eu recours à des canons à eau pour repousser les émeutiers, conduisant jeudi le secrétaire ​d'Etat britannique pour l'Irlande du Nord à qualifier ... Lire la suite

  • Un système de consigne pour des bouteilles en verre est présenté dans un magasin Super U à Saint-Sébastien-sur-Loire, en Loire-Atlantique, le 12 juin 2025 ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )
    Consigne du verre: un an après, le compte n'y est pas, pour l'ONG Zero Waste
    information fournie par AFP 11.06.2026 09:43 

    Près d'un an après le retour de la consigne du verre pour réemploi dans les supermarchés, l'ONG Zero Waste a déploré une mise en oeuvre en deçà des ambitions initiales de la part des industriels, des distributeurs et de l'éco-organisme Citeo, dans une étude publiée ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
92,75 -2,37%
SOITEC
133,25 +6,30%
CAC 40
8 198,42 +0,45%
STELLANTIS
5,736 -0,73%
2CRSI
50,7 +3,47%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank