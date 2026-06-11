La société indonésienne Danantara envisage d'émettre 1 milliard de dollars d'obligations pour tester l'intérêt des investisseurs

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* Danantara émet des obligations en dollars à échéances de cinq et dix ans

* Cette vente intervient à un moment délicat pour l'Indonésie, alors que les investisseurs étrangers fuient le pays

* Le prix des obligations devrait être fixé plus tard dans la journée de jeudi

(Refonte et ajout des offres des investisseurs au paragraphe 3) par Rae Wee et Yantoultra Ngui

Une filiale du fonds souverain indonésien Danantara a lancé sa première émission d'obligations en dollars, qui, selon certaines sources, pourrait lever jusqu'à 1 milliard de dollars, ce qui constitue un test majeur de l'appétit des investisseurs étrangers dans un contexte de défis croissants pour la plus grande économie d'Asie du Sud-Est.

Danantara Investment Management a commencé jeudi à commercialiser ces obligations en dollars sur des tranches de cinq et dix ans, et vise à lever environ 500 millions de dollars pour chaque tranche, ont indiqué trois sources proches du dossier.

Les offres des investisseurs pour ces obligations dépassaient 1,5 milliard de dollarsen début d'après-midi en Asie, a indiqué l'une des sources. Toutes les sources ont souhaité rester anonymes, car elles n'étaient pas autorisées à s'exprimer auprès des médias.

Danantara n'a pas répondu àune demande de commentaires adressée par e-mail par Reuters.

Cette vente de dette intervient à un moment crucial pour l'Indonésie, alors que les investisseurs, inquiets de la chute libre de la roupie IDR= et des politiques populistes du président Prabowo Subianto , se montrent réticents à l'égard des actifs indonésiens.

La Banque d'Indonésie a relevé mardi son taux directeur de 25 points de base, une mesure hors cycle inhabituelle , le portant à 5,50 % afin de tenter de stabiliser la roupie après que la monnaie a atteint une série de plus bas historiques.

Les inquiétudes grandissent également concernant l’élargissement du mandat de Danantara, le fonds souverain ayant récemment été chargé de devenir l’unique exportateur d’huile de palme, de charbon et de ferroalliages dès septembre, dans le cadre d’une nouvelle unité créée à cet effet.

Danantara a été lancé par Prabowo en février 2025 et rend compte directement au président.

Danantara Investment Management a fixé une fourchette de prix initiale pour ses obligations en dollars à environ 5,70 % pour les titres à cinq ans et à environ 6,30 % pour les titres à dix ans, selon une fiche de conditions consultée par Reuters.

La dette souveraine en dollars du pays, arrivant à échéance en 2036 455780EJ1= , s'échangeait dernièrement à 5,6 %, tandis que la dette en dollars de la société publique Pertamina, arrivant à échéance en 2031, s'échangeait à 5,27 % 69370PAL5= , selon les données de LSEG.

Le prix des obligations de Danantara devrait être fixé plus tard dans la journée de jeudi.

Le produit de la vente des obligations en dollars sera utilisé à des fins générales de l'entreprise, notamment pour des investissements et le refinancement de la dette existante, selon la fiche de conditions de commercialisation du fonds souverain.

Les obligations devraient être émises dans le cadre de son programme mondial de billets à moyen terme de 5 milliards de dollars et devraient être notées "Baa2" par Moody's et "BBB" par S&P et Fitch.

Citigroup C.N , DBS DBSM.SI , HSBC HSBA.L , Mandiri Securities et Standard Chartered STAN.L ont été engagés en tant que co-teneurs de livre et co-chefs de file pour l'opération, selon la fiche de conditions.