La société indienne Tata Consumer Products dépasse les prévisions de bénéfices grâce à la croissance de ses activités de produits de marque

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La société indienne Tata Consumer Products

TACN.NS a annoncé vendredi un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions, grâce à la forte croissance de son activité principale sur le marché intérieur, qui comprend des marques de thé telles que Tetley et Tata Tea.

Le bénéfice net consolidé du fabricant de sel Tata a augmenté de 21,5 % pour atteindre 4,19 milliards de roupies (44,35 millions de dollars) au cours du trimestre de mars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 4,02 milliards de roupies, selon les données compilées par LSEG.

Après un ralentissement prolongé lié à la crise urbaine, la demande a commencé à se redresser en Inde, aidée par les réductions d'impôts introduites l'année dernière pour stimuler les dépenses.

La société, qui exploite une coentreprise avec Starbucks

SBUX.O en Inde, a déclaré que son chiffre d'affaires au quatrième trimestre avait augmenté de 18 % pour atteindre 54,34 milliards de roupies, tandis que ses dépenses avaient augmenté d'environ 16 %.

Le chiffre d'affaires de l'activité nationale de marque principale du fabricant de biens de consommation a augmenté de 13,3 %, tiré par son portefeuille de thés, alors que les coûts se sont modérés d'un trimestre à l'autre, selon la société de courtage Elara Capital.

Dans le même temps, ses concurrents Dabur DABU.NS et Britannia Industries BRIT.NS ont eu recours à des hausses de prix pour contrer la flambée des prix des matières premières liée à la guerre en Iran. La hausse des prix des matières premières, alimentée par la flambée du brut, pèse sur les marges des entreprises dans tous les secteurs.

(1 $ = 94,4800 roupies indiennes)