La société indienne Tata Communications nomme un nouveau directeur technique

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30 juin - La société indienne Tata Communications TATA.NS a nommé mardi Rupesh Chokshi au poste de directeur technique, en remplacement de Genius Wong, qui a démissionné pour des raisons personnelles.

Voici quelques détails:

* M. Chokshi occupait auparavant le poste de vice-président senior et directeur général de la sécurité des applications chez Akamai Technologies AKAM.O , et a également occupé des postes de direction chez AT&T T.N .

* Tata Communications fait face aux conséquences d’un incendie survenu le 5 juin dans un centre de données de New Delhi appartenant à la société et à la société singapourienne ST Telemedia. L’incendie a causé d’importants dégâts dans certaines parties du site et a compliqué la récupération des données, a rapporté Reuters la semaine dernière.

* La société a également nommé Vivek Srivastava au poste de vice-président exécutif et directeur commercial des services cloud et de cybersécurité.

* L’entreprise a connu une série de changements au sein de sa direction cette année. Elle a nommé Ganesh Lakshminarayanan au poste de directeur général en mai et a désigné un nouveau directeur financier en février.

* Ces nominations interviennent également à un moment où Tata Communications accélère le développement de son infrastructure numérique basée sur l’IA, de sa connectivité cloud et de l’extension de son réseau sous-marin.