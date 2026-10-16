La société indienne Persistent Systems prévoit de lancer sa première émission obligataire en roupies pour financer une acquisition, selon des banquiers

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par Khushi Malhotra et Dharamraj Dhutia

La société informatique indienne Persistent Systems PERS.NS s'apprête à lever jusqu'à 80 milliards de roupies (, soit 842 millions de dollars), grâce à la vente d'obligations libellées en roupies, comprenant plusieurs titres à court terme d'une durée maximale de cinq ans, ont déclaré vendredi deux banquiers d'affaires.

La société vendra des obligations à échéance d’un an, deux ans, trois ans, quatre ans et cinq ans et devrait procéder à cette émission dans le courant du mois, ont ajouté ces deux banquiers directement informés du dossier.

Ils se sont exprimés sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à s’adresser aux médias, tandis que la société n’a pas répondu à un e-mail de Reuters sollicitant ses commentaires.

La société informatique utilisera le produit de cette émission pour refinancer un crédit relais contracté plus tôt dans l’année afin d’acquérir la société allemande de services technologiques Nagarro, ont ajouté les banquiers.

L’agence de notation Icra a attribué la note AA+ aux obligations de Persistent Systems. La société a acquis une participation de 94 % dans Nagarro et chercherait à racheter les parts des actionnaires minoritaires avant la radiation de la cote.

Le montant total des fonds nécessaires pour acquérir 100 % de Nagarro s'élèvera à environ 1,25 milliard de dollars . Persistent Systems avait initialement proposé de financer l'acquisition entièrement par l'emprunt, mais elle a récemment annoncé son intention de lever jusqu’à 450 millions de dollars par émission d’actions et de financer le reste par l’emprunt, a indiqué Icra dans sa note de notation.

Cette question intervient alors qu’une autre société, Sun Pharma SUN.NS , est également en pourparlers pour lever environ 100 milliards de roupies par le biais d’obligations à court terme, qu’elle utilisera pour rembourser une partie du prêt relais contracté pour acquérir la société de santé Organon, cotée à New York, a rapporté Reuters le mois dernier.

(1 dollar = 95,0300 roupies indiennes)