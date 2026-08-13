La société indienne Larsen & Toubro remporte une commande portant sur un centre de données dédié à l'IA d'une valeur pouvant atteindre 1,57 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails)

La société indienne Larsen & Toubro LART.NS a annoncé jeudi avoir décroché une commande d'une valeur pouvant atteindre 150 milliards de roupies (1,57 milliard de dollars) auprès de la plateforme cloud américaine Together AI pour héberger un centre de données dédié à l'IA utilisant les puces haute performance de Nvidia NVDA.O .

L'action L&T a progressé de 1,2 % en milieu de séance.

* La commande remportée par LTN Compute, la filiale de L&T spécialisée dans les infrastructures d’IA, se situe entre 100 et 150 milliards de roupies (soit entre 1,05 et 1,57 milliard de dollars) et marque l’entrée de L&T sur le marché des centres de données dédiés à l’IA, a indiqué la société.

* Le centre, hébergé au sein de l’unité Vyoma.AI de l’entreprise sur son campus de Chennai, dans le sud de l’Inde, disposera d’une capacité de 10 000 puces NVIDIA B300.

* Il s’agit du plus grand déploiement de ce type en Inde, a précisé L&T, ajoutant qu’il prendra en charge la plateforme cloud de Together AI dédiée à l’inférence, au réglage fin et à l’entraînement en IA

* La puce B300 de NVIDIA figure parmi les plus puissantes disponibles pour les tâches d’inférence IA.

(1 dollar = 95,3950 roupies indiennes)