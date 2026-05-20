La société indienne Jubilant FoodWorks affiche une hausse de son bénéfice grâce à l'augmentation du volume de commandes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société indienne Jubilant FoodWorks
JUBI.NS a annoncé mercredi une hausse de 66,2 % de son bénéfice au quatrième trimestre , grâce à un volume de commandes stable pour les pizzas Domino's et à l'ouverture de nouveaux restaurants.
L'exploitant des restaurants Domino's Pizza DPZ.O et Popeyes en Inde a enregistré un bénéfice de 797,9 millions de roupies pour le trimestre clos le 31 mars, contre 480 millions de roupies un an plus tôt.
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