La société indienne Jubilant FoodWorks affiche une hausse de son bénéfice grâce à l'augmentation du volume de commandes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société indienne Jubilant FoodWorks

JUBI.NS a annoncé mercredi une hausse de 66,2 % de son bénéfice au quatrième trimestre , grâce à un volume de commandes stable pour les pizzas Domino's et à l'ouverture de nouveaux restaurants.

L'exploitant des restaurants Domino's Pizza DPZ.O et Popeyes en Inde a enregistré un bénéfice de 797,9 millions de roupies pour le trimestre clos le 31 mars, contre 480 millions de roupies un an plus tôt.