La société indienne Jubilant FoodWorks affiche une hausse de ses bénéfices grâce à la demande de pizzas Domino's et à l'expansion de son réseau de magasins

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La société indienne Jubilant FoodWorks

JUBI.NS a annoncé mercredi une hausse de 66,2 % de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à la stabilité des commandes de pizzas Domino's et à l'ouverture de nouveaux restaurants.

L'exploitant des restaurants Domino's Pizza DPZ.O et Popeyes en Inde a enregistré un bénéfice de 797,9 millions de roupies indiennes (8,24 millions de dollars) pour le trimestre clos le 31 mars, contre 480 millions de roupies un an plus tôt.

Jubilant s'est concentré sur des offres à prix avantageux et des livraisons plus rapides pour stimuler la demande face à la concurrence intense des autres chaînes de restauration rapide (QSR) , notamment les chaînes de hamburgers et de poulet frit.

Les chaînes de restauration rapide indiennes sont confrontées à la prudence des consommateurs et à une concurrence croissante, ce qui pousse les entreprises à proposer des remises, des menus à prix avantageux et des offres de livraison pour attirer la clientèle et préserver leurs parts de marché.

Jubilant a indiqué que le volume des commandes en livraison pour Domino's India avait connu une croissance à deux chiffres, tandis que le montant moyen des factures s'était modéré en raison de mesures telles que l'abaissement du seuil de livraison gratuite à 99 roupies, des remises ciblées et la suppression des frais d'emballage sur certains marchés.

Le chiffre d'affaires consolidé des activités opérationnelles a augmenté de 19,3 % au cours du trimestre pour atteindre 24,99 milliards de roupies, grâce à la hausse du volume des commandes et à l'expansion du réseau de magasins.

La demande chez Domino's India est toutefois restée inégale. La croissance des ventes à magasins comparables de Jubilant au quatrième trimestre a déçu les analystes le mois dernier, Morgan Stanley parlant d'un « gros raté » et Goldman Sachs soulignant la pression sur les marges.

Jubilant a ouvert 69 nouveaux magasins au cours du trimestre, portant le nombre total à 3 636.

La semaine dernière, son concurrent Devyani International

DEVY.NS , franchisé de KFC et Pizza Hut en Inde, a annoncé une perte trimestrielle en baisse, les menus à prix réduits, les remises et les campagnes marketing ayant contribué à stimuler la fréquentation de ses restaurants KFC.

(1 $ = 96,8200 roupies indiennes)