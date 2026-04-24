La société indienne Inventurus Knowledge Solutions s'envole grâce à l'acquisition de TruBridge pour 565 millions de dollars

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24 avril - ** Le titre de la société indienne Inventurus Knowledge Solutions INVU.NS a bondi de 9,04 % au plus fort de la séance, pour clôturer en hausse de 2,11 % à 1.465,60 roupies ** La société de solutions technologiques a accepté d'acquérir, , l'entreprise américaine TruBridge TBRG.O , spécialisée dans les technologies de l'information pour le secteur de la santé, pour un montant pouvant atteindre 565 millions de dollars

** La société affirme que cette opération étend sa présence aux hôpitaux ruraux et communautaires américains, au-delà de son cœur de métier traditionnel que sont les soins ambulatoires

** La société de courtage ICICI Direct estime que cette opération renforce les capacités d'IKS en matière de logiciels de dossiers médicaux et de flux de facturation, favorisant ainsi la croissance des revenus récurrents et l'augmentation des marges

** INVU est notée “achat fort” en moyenne par huit analystes, avec un objectif de cours médian de 1.773,50 roupies — données LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a perdu 13,42 %