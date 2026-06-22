La société indienne de fintech CRED s'apprête à lever 900 millions de dollars auprès de Meta, pour une valorisation de 4,5 milliards de dollars

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La société indienne de fintech CRED a annoncé lundi qu'elle allait lever environ 900 millions de dollars auprès de Meta Platforms META.O , pour une valorisation post-financement de 4,5 milliards de dollars, dans le but d'accélérer sa croissance et de se préparer à une éventuelle introduction en bourse.