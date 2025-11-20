La société Hbm, cotée à HK, atteint son plus haut niveau en six semaines grâce à un accord de licence avec Pfizer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** Les actions de Hbm Holdings 2142.HK ont bondi de 7,8% à 14,87 HK$, leur plus haut niveau depuis le 10 octobre

** L'action est en voie d'enregistrer une deuxième séance de gains, et marque sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 30 septembre

** La société indique que son unité Nona Biosciences (Suzhou) a conclu un accord de licence non exclusif avec Pfizer PFE.N , qui vise à accélérer la découverte d'anticorps précliniques dans une série d'indications pathologiques potentielles

** Dans le cadre de cet accord, Pfizer obtiendra les droits mondiaux d'accès à la plateforme HCAb EXCLUSIF de Nona afin de générer des anticorps à chaîne lourde entièrement humains, tandis que Nona recevra un paiement initial et pourra prétendre à des paiements d'étape réglementaires, cliniques et commerciaux

** Nona pourrait collaborer avec Pfizer pour la découverte, le développement et l'ingénierie d'anticorps, selon la société

** Depuis le début de l'année, l'action Hbm a augmenté de 676,9 % et l'indice Hang Seng Biotech .HSBIO de 82,6 %