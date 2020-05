Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Société Générale veut changer la perspective des marchés sur sa trajectoire financière - PDG Reuters • 19/05/2020 à 17:02









PARIS, 19 mai (Reuters) - La Société Générale SOGN.PA va "travailler dur" pour que le marché change progressivement sa perspective sur la trajectoire financière de la banque, a déclaré mardi son PDG, Frédéric Oudéa. "Notre priorité est d'apporter trimestre après trimestre de bonnes réponses en matière d'adaptation de nos métiers au nouveau contexte créé par la crise", a-t-il dit lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la banque. (Maya Nikolaeva version française Henri-Pierre André)

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -5.20%