La Société Générale se montre généreuse après un profit annuel record
Le groupe bancaire dévoile un résultat net part du groupe de 6 MdsEUR au titre de 2025, en croissance de 43%, avec un ROTE de 10,2% et de 9,6% hors gains nets sur autres actifs, supérieur à sa cible annuelle d'environ 9%.
Cette progression des profits annuels s'appuie sur un coût du risque à 26 points de base, en bas de sa fourchette cible 2025 entre 25 et 30 points de base, et sur un coefficient d'exploitation à 63,6%, en-deçà de la cible annuelle (moins de 65%).
Ce dernier s'est amélioré de 5,4 points grâce à la fois à des coûts en repli de 2% (hors cessions d'actifs) et à des revenus records en hausse de 6,8% à 27,3 MdsEUR (hors cessions d'actifs), des performances là aussi meilleures que ses cibles annuelles.
Sur ces bases, Société Générale propose une distribution ordinaire pour 2025 de près de 2,68 MdsEUR, comprenant un dividende de 1,61 EUR par action (dont un solde de 1 EUR restant à verser) et un programme de rachat d'actions de 1,46 MdEUR à lancer le 9 février.
Avec les 2 distributions exceptionnelles sous la forme de 2 programmes de rachats d'actions additionnels lancés en 2025, la distribution totale du groupe pour l'année écoulée s'élève à 4,68 MdsEUR, en progression de 169%.
Enfin, il a revu ses objectifs pour 2026 et prévoit désormais un ROTE supérieur à 10%, pour un coefficient d'exploitation inférieur à 60% avec une croissance des revenus supérieure à 2% et une baisse des coûts d'environ 3%.
