La société gazière WhiteHawk annonce une multiplication par sept de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte)

La société WhiteHawk, spécialisée dans les droits miniers et les redevances sur le gaz naturel, a déposé lundi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, annonçant une hausse de 615 % de son chiffre d'affaires en 2025, alors que la hausse des prix du pétrole stimule les nouvelles introductions en bourse dans le secteur de l'énergie.

La société, basée à Philadelphie, en Pennsylvanie, a déclaré une perte nette de 3,6 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 67,6 millions de dollars au cours de l'exercice clos le 31 décembre, contre une perte nette de 11,6 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 9,5 millions de dollars l'année précédente.

Cette introduction en bourse intervient alors que le conflit au Moyen-Orient a fait grimper les prix du brut, renforçant l'attrait des actifs énergétiques américains et ouvrant la voie à davantage d'émetteurs du secteur pétrolier et gazier pour accéder au marché des nouvelles introductions en bourse.

Le fabricant d'équipements de forage HMH HMH.O est entré en bourse à New York en avril, tandis qu'EagleRock, spécialisé dans le bassin permien, s'apprête également à faire son entrée en bourse plus tard cette semaine.

Le marché américain des introductions en bourse dans son ensemble a également fait fi des incertitudes géopolitiques, plusieurs émetteurs se précipitant pour s’introduire en bourse avant les débuts très attendus de SpaceX en juin , qui pourraient asphyxier le marché des introductions en bourse .

Fondée en 2022, WhiteHawk gère des droits miniers et des redevances sur le gaz naturel sur environ 3,4 millions d'acres bruts de DSU dans les bassins américains, en se concentrant principalement sur les bassins des Appalaches et de Haynesville au 31 décembre.

WhiteHawk, qui prévoit de vendre de nouvelles actions dans le cadre de cette offre, s'est renforcée grâce à huit acquisitions majeures depuis sa création.

Raymond James, Stifel et J.P. Morgan sont les co-chefs de file. WhiteHawk sera cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole “WHK”.