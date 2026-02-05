La société FormFactor, spécialisée dans les tests de puces, atteint un niveau record après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - ** Les actions de FormFactor FORM.O , fabricant d'équipements de test de semi-conducteurs, bondissent de 18,3 % à 84,64 $ et atteignent un nouveau record jeudi après que les résultats du quatrième trimestre ont dépassé les attentes des analystes

** FORM augmente de 21,2 % à 86,75 $, dépassant le pic intrajournalier de 85,49 $ atteint le 22 janvier ** La société basée à Livermore, en Californie, a publié mercredi soir un bénéfice par action ajusté de 46 cents pour un chiffre d'affaires de 215 millions de dollars, en hausse d'environ 14 % par rapport à l'année précédente, grâce à la forte demande de DRAM (mémoire dynamique à accès aléatoire)

** Wall Street avait prévu un bénéfice de 35 cents/sh et un chiffre d'affaires de 210 millions de dollars, selon LSEG

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté de 45 cents pour le premier trimestre, plus ou moins 4 cents, et un chiffre d'affaires de 225 millions de dollars, plus ou moins 5 millions de dollars

** TD Cowen, qui a maintenu 'hold', a augmenté son PT de 50 $ à 80 $

** Nous nous attendons à ce que les marges s'améliorent tout au long de l'année avec une trajectoire vers 45 % à la fin de CY26 en raison de l'augmentation des volumes de ventes, des taux d'utilisation plus élevés des usines, des avantages de la gamme de produits et des améliorations opérationnelles", a écrit TD Cowen dans une note

** D'autres hausses de prix incluent: Citigroup de 96 à 98 dollars, Stifel de 65 à 75 dollars et B. Riley de 88 à 100 dollars

** 4 courtiers sur 10 considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", 6 comme un "maintien"; PT médian de 80 $ en hausse par rapport à 55 $ il y a un mois - LSEG

** Avec le mouvement de la séance, l'action est en hausse de 52% depuis le début de l'année et a triplé au cours des six derniers mois