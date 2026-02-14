La société financière indienne Manappuram obtient le feu vert de la RBI pour une prise de contrôle conjointe par Bain Capital

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Manappuram Finance MNFL.NS a reçu l'approbation finale de la Reserve Bank of India pour que Bain Capital puisse acquérir le contrôle conjoint et jusqu'à 41,66% des actions et des instruments convertibles de la société, a déclaré l'établissement de crédit non bancaire samedi.

L'autorisation de la RBI est relative aux accords signés en mars, en vertu desquels Bain s'est engagé à investir environ 43,85 milliards de roupies indiennes (484,40 millions de dollars) pour une participation entièrement diluée de 18 % au prix de 236 roupies l'unité.

La participation de Bain Capital se situera entre 18 % et 41,7 %, en fonction de l'acceptation de l'offre publique d'achat, tandis que les promoteurs actuels détiendront 28,9 % sur une base entièrement diluée, a indiqué la société dans un communiqué. Le mois dernier, la RBI a fait part de ses inquiétudes concernant l'opération, car Bain détient déjà une participation majoritaire dans un autre établissement de crédit indien.

Manappuram, qui accorde des prêts pour lesquels l'or est utilisé comme garantie, possède un portefeuille de prêts d'environ 315 milliards de roupies, axé sur les prêts en or, qui connaissent une croissance rapide.

(1 $ = 90,5250 roupies indiennes)