La société financière chinoise Zhongrong n’a pas honoré plusieurs paiements sur ses produits d’investissement

- Une importante société fiduciaire chinoise n’a pas effectué ses versements de coupons et de principal sur des dizaines de produits d’investissement depuis la fin du mois dernier, a déclaré un haut responsable du groupe en question à des investisseurs, ce qui renforce les craintes d’une contagion de la crise immobilière au secteur financier.Zhongrong International Trust a des problèmes de liquidité à court terme, a déclaré aux investisseurs Wang Qiang, le responsable de la conformité de la société, selon une source proche du dossier contactée par Reuters.Le groupe n’a pas l’intention de remplir ses obligations de remboursement pour des dizaines de produits arrivés à échéance, a déclaré Wang Qiang à des dizaines d’investisseurs au siège de la société à Pékin lundi, a rapporté la source, qui était présente à la réunion. A lire aussi: La détérioration de l’économie contraint Pékin à baisser ses taux Zhongrong n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Wang Qiang, qui est également secrétaire du conseil d’administration et conseiller juridique, n’a pas pu être joint dans l’immédiat.Bloomberg a rapporté le premier les commentaires de Zhongrong sur les paiements manqués.Baisse des actionsLa réunion de Zhongrong avec certains investisseurs intervient après que deux sociétés cotées en bourse ont déclaré, au cours du week-end, qu’elles n’avaient pas reçu de paiement pour des produits d’investissement arrivant à échéance de la part de la société fiduciaire, qui avait traditionnellement une exposition importante à l’immobilier.Les paiements manqués de Zhongrong ont renforcé les inquiétudes concernant l’exposition démesurée à l’immobilier du secteur bancaire parallèle chinois, d’une valeur de 3.000 milliards de dollars, à un moment où l'économie chancelante est déjà ébranlée par l’aggravation de la crise immobilière.L’indice de référence des Bourses de Shanghai et Shenzen, le CSI 300, perd 4,9% depuis le début du mois et a enchaîné quatre séances consécutives dans le rouge depuis le 10 août. Dans ce contexte, les autorités chinoises auraient demandé à plusieurs fonds d’investissement de ne pas vendre plus d’actions locales qu’ils n’en achètent pour une durée d’une journée, selon des informations de Bloomberg.(Avec Reuters)

L'Agefi