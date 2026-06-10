La société énergétique ERock est évaluée à 5,5 milliards de dollars alors que son action chute lors de son entrée en bourse à la Bourse de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte)

L'action d'ERock EROC.N a chuté de 6,5 % lors de son introduction à la Bourse de New York mercredi, ce qui confère au fabricant de générateurs à gaz une valorisation de 5,49 milliards de dollars sur une base entièrement diluée.

L'action de la société basée à Houston, au Texas , a ouvert à 20,10 dollars, soit un cours inférieur au prix d'offre de 21,50 dollars.

ERock avait levé 600 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis mardi, après avoir vendu 27,9 millions d'actions au milieu de la fourchette de prix annoncée, comprise entre 20 et 23 dollars par action.

Ces débuts montrent que les investisseurs sont restés sélectifs vis-à-vis des nouvelles introductions en bourse, malgré un vif intérêt pour les entreprises bien placées pour tirer parti de la demande énergétique croissante liée aux centres de données et aux infrastructures d'IA.

La société Innio INIO.O , en revanche,avait suscité une forte

demande lors de son entrée au Nasdaq la semaine dernière.

Anciennement connue sous le nom d'Enchanted Rock, ERock fournit des systèmes d'alimentation modulaires de qualité industrielle et des générateurs au gaz naturel à des centres de données et à d'autres grands clients commerciaux et industriels dans neuf États américains.