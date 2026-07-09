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La société de voitures de luxe duPont Registry dépose en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 15:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

La société de voitures de luxe duPont Registry a annoncé jeudi avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

Le nombre d'actions à émettre et la fourchette de prix de l'introduction en bourse proposée n'ont pas encore été déterminés.

duPont exploite une place de marché numérique qui met en relation acheteurs, vendeurs et collectionneurs de véhicules haut de gamme, avec des annonces vérifiées de marques prestigieuses telles que Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche et Rolls-Royce.

Le rebond du marché a rouvert la fenêtre des introductions en bourse, l’amélioration du sentiment des investisseurs encourageant les entreprises à aller de l’avant avec leurs offres.

Les dépôts confidentiels auprès de l’autorité américaine de régulation des marchés financiers permettent aux entreprises de préparer leurs introductions en bourse à l’abri du regard du marché.

Fusions / Acquisitions
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