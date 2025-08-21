La société de télésanté Ro fait de Serena Williams l'ambassadrice de ses médicaments amaigrissants

La société de télésanté Ro a recruté l'ancienne joueuse de tennis Serena Williams en tant qu'ambassadrice célèbre pour ses traitements de perte de poids, a-t-elle déclaré jeudi.

Elle sera la vedette d'une campagne nationale de marketing pour le médicament GLP-1 et inspirera d'autres personnes à prendre le soutien dont elles ont besoin pour atteindre leurs objectifs de santé, a déclaré un porte-parole de l'entreprise.

Williams, qui a remporté 23 titres de grand chelem, parle pour la première fois de l'utilisation du traitement de perte de poids GLP-1 pour améliorer sa santé et l'aider à atteindre ses objectifs de poids après avoir eu des enfants, a déclaré Ro.

Ses titres de grand chelem font de Williams la joueuse de tennis la plus titrée de l'ère moderne. Elle a remporté l'Open d'Australie en 2017 alors qu'elle était enceinte.

La société, qui vend le LLY.N Zepbound d'Eli Lilly et le

NOVOb.CO Wegovy de Novo Nordisk par le biais de son programme de perte de poids, a déclaré que le mari de Williams et cofondateur du site de médias sociaux Reddit, Alexis Ohanian, est un investisseur dans Ro et siège à son conseil d'administration.