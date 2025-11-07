 Aller au contenu principal
La société de technologie spatiale Voyager redescend après une vente d'obligations convertibles d'un montant de 435 millions de dollars
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 14:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre -

** Les actions de l'entreprise de oyager Technologies

VOYG.N en baisse de 2,6 % à 23,20 $ sur un faible volume avant la cloche après une augmentation de capital supérieure à l'objectif

**

** Les actions de VOYG ont ouvert à 69,75 $ le 11 juin après l'introduction en bourse de 383 millions de dollars de la société à 31 $

** Les actions ont chuté au cours des quatre dernières séances pour une perte hebdomadaire de 20%

** 2 analystes considèrent VOYG comme "strong buy", 1 comme "buy" et 1 comme "hold"; le PT médian est de $45, selon les données de LSEG

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

