La société de technologie spatiale Voyager redescend après une vente d'obligations convertibles d'un montant de 435 millions de dollars

7 novembre -
** Les actions de l'entreprise de oyager Technologies
VOYG.N en baisse de 2,6 % à 23,20 $ sur un faible volume avant la cloche après une augmentation de capital supérieure à l'objectif
**
** Les actions de VOYG ont ouvert à 69,75 $ le 11 juin après l'introduction en bourse de 383 millions de dollars de la société à 31 $
** Les actions ont chuté au cours des quatre dernières séances pour une perte hebdomadaire de 20%
** 2 analystes considèrent VOYG comme "strong buy", 1 comme "buy" et 1 comme "hold"; le PT médian est de $45, selon les données de LSEG
