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La société de services publics PacifiCorp, détenue par Berkshire, obtient une décision concernant les dommages causés par les incendies de forêt en Oregon
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 17:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une cour d'appel de l'Oregon s'est prononcée mercredi en faveur de PacifiCorp, rendant une décision qui pourrait réduire les dommages et intérêts dus par la compagnie d'électricité BRKa.N , propriété de Berkshire Hathaway, à la suite d'une série d'incendies de forêt dans l'Oregon en 2020.

La cour d'appel de l'Oregon, à Salem, a déclaré qu'un juge de première instance chargé de superviser le litige dit "James" avait commis une erreur en indiquant aux jurés qu'ils pouvaient supposer que les preuves présentées au procès s'appliquaient à tous les membres de la classe. Elle a déclaré que cette erreur était préjudiciable à PacifiCorp.

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