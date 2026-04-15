La société de services pétroliers NOV déclare que les perturbations au Moyen-Orient pèseront sur le premier trimestre

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(Mise à jour des actions au paragraphe 2, ajout de détails aux paragraphes 5-7 et 10)

NOV NOV.N a déclaré mercredi que son chiffre d'affaires et ses bénéfices du premier trimestre seraient inférieurs à ses prévisions antérieures en raison de retards dans les livraisons d'équipements et de coûts logistiques plus élevés liés à la guerre au Moyen-Orient.

Les actions du fournisseur d'équipements et de services pétroliers ont chuté de près de 3 % dans lestransactions de pré-marché.

La société estime que le conflit a réduit ses revenus d'environ 54 millions de dollars et son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) d'environ 32 millions de dollars.

"Ces difficultés ont affecté de manière disproportionnée les livraisons de biens d'équipement et de produits, y compris les pièces détachées, dans la région à la fin du trimestre, alors que nos offres plus orientées vers les services ont été moins touchées", a déclaré Jose Bayardo, directeur général de l'entreprise.

"La hausse des coûts d'expédition et de fret et la réduction de l'absorption dans nos usines de fabrication ont encore amplifié la diminution des marges."

L'augmentation des risques de sécurité et les dommages causés aux infrastructures énergétiques ont entraîné une forte baisse des activités de forage et d'exploitation pétrolière au Moyen-Orient, réduisant ainsi la demande de services et d'équipements pétroliers dans l'une des principales régions productrices d'énergie au monde.

Le mois dernier, SLB SLB.N , l'entreprise phare du secteur , a déclaré que le conflit réduirait ses bénéfices du premier trimestre d'environ 6 cents à 9 cents par action et que son chiffre d'affaires serait inférieur aux prévisions.

Les grandes entreprises du secteur de l'énergie prennent également des mesures de précaution. ExxonMobil XOM.N a évacué le personnel non essentiel de certaines opérations au Moyen-Orient après l'éclatement de la guerre entre l'Iran et les États-Unis et Israël.

NOV avait précédemment prévu un Ebitda ajusté pour le premier trimestre de l'ordre de 200 à 225 millions de dollars et une baisse de son chiffre d'affaires de 1 à 3 % par rapport à l'année précédente.

Elle prévoit désormais un chiffre d'affaires d'environ 2,05 milliards de dollars pour le trimestre, un bénéfice d'exploitation de 47 millions de dollars et un Ebitda ajusté de 177 millions de dollars.

La société a déclaré qu'aucune de ses installations dans la région n'avait été endommagée et qu'elle s'efforçait de réduire les retards et l'augmentation des coûts.