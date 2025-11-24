 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 978,43
-0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La société de services financiers SWB va être cotée à la Bourse de New York dans le cadre d'une opération SPAC d'un montant de 8,1 milliards de dollars
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 12:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de services financiers SWB va entrer en bourse aux États-Unis par le biais d'une fusion avec Soulpower Acquisition Corp SOUL.N dans le cadre d'une opération de 8,1 milliards de dollars, a déclaré lundi la société d'acquisition à vocation spéciale.

Les opérations en blanc ont fait un retour en force à Wall Street en 2025, après un effondrement de plusieurs années, les sponsors expérimentés des SPAC se tournant à nouveau vers cette alternative aux offres publiques initiales traditionnelles.

SWB est un véhicule nouvellement créé pour lancer la Soul World Bank, qui a l'intention d'offrir une série de services financiers, y compris des stablecoins et des services bancaires.

La société prévoit d'acquérir une licence bancaire auprès de la Bank of Asia, qui est actuellement en liquidation dans les îles Vierges britanniques.

Par ailleurs, SWB s'associera au développeur de blockchain Animoca Brands pour développer et émettre un stablecoin transfrontalier.

Une SPAC est une société écran qui lève des fonds par le biais d'une introduction en bourse pour fusionner avec une entreprise privée, ce qui lui permet de s'introduire en bourse sans passer par une introduction en bourse traditionnelle.

SWB a obtenu une facilité de financement pouvant aller jusqu'à 5 milliards de dollars auprès de CREO Investments. La nouvelle société sera cotée à la bourse de New York sous le symbole "SOUL".

Justin Lafazan, fondateur de SWB, deviendra le président de la nouvelle société après la conclusion de l'opération, qui devrait avoir lieu au cours du premier trimestre 2026.

Devises
Fusions / Acquisitions
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ukraine : Kharkiv frappée par une attaque russe meurtrière
    Ukraine : Kharkiv frappée par une attaque russe meurtrière
    information fournie par AFP Video 24.11.2025 12:57 

    Une attaque russe sur la ville ukrainienne de Kharkiv, la deuxième plus peuplée du pays avant l'invasion lancée par Moscou en février 2022, a fait quatre morts et 17 blessés, a annoncé le maire dimanche soir.

  • Vietnam: le bilan des inondations monte à 90 morts
    Vietnam: le bilan des inondations monte à 90 morts
    information fournie par AFP Video 24.11.2025 12:54 

    Les dernières inondations au Vietnam, frappé par des pluies diluviennes, ont fait au moins 90 morts en une semaine dont au moins 60 dans la province montagneuse de Dak Lak (centre).

  • Rubio "très optimiste" sur la possibilité de conclure un accord sur l'Ukraine
    Rubio "très optimiste" sur la possibilité de conclure un accord sur l'Ukraine
    information fournie par AFP Video 24.11.2025 12:52 

    Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio s'est dit dimanche "très optimiste" sur la possibilité de conclure un accord sur l'Ukraine, après une journée de pourparlers à Genève avec des responsables ukrainiens et européens.

  • BENETEAU : La tendance baissière peut reprendre
    BENETEAU : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 24.11.2025 12:42 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank