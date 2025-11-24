La société de services financiers SWB va être cotée à la Bourse de New York dans le cadre d'une opération SPAC d'un montant de 8,1 milliards de dollars

La société de services financiers SWB va entrer en bourse aux États-Unis par le biais d'une fusion avec Soulpower Acquisition Corp SOUL.N dans le cadre d'une opération de 8,1 milliards de dollars, a déclaré lundi la société d'acquisition à vocation spéciale.

Les opérations en blanc ont fait un retour en force à Wall Street en 2025, après un effondrement de plusieurs années, les sponsors expérimentés des SPAC se tournant à nouveau vers cette alternative aux offres publiques initiales traditionnelles.

SWB est un véhicule nouvellement créé pour lancer la Soul World Bank, qui a l'intention d'offrir une série de services financiers, y compris des stablecoins et des services bancaires.

La société prévoit d'acquérir une licence bancaire auprès de la Bank of Asia, qui est actuellement en liquidation dans les îles Vierges britanniques.

Par ailleurs, SWB s'associera au développeur de blockchain Animoca Brands pour développer et émettre un stablecoin transfrontalier.

Une SPAC est une société écran qui lève des fonds par le biais d'une introduction en bourse pour fusionner avec une entreprise privée, ce qui lui permet de s'introduire en bourse sans passer par une introduction en bourse traditionnelle.

SWB a obtenu une facilité de financement pouvant aller jusqu'à 5 milliards de dollars auprès de CREO Investments. La nouvelle société sera cotée à la bourse de New York sous le symbole "SOUL".

Justin Lafazan, fondateur de SWB, deviendra le président de la nouvelle société après la conclusion de l'opération, qui devrait avoir lieu au cours du premier trimestre 2026.