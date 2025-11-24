Le titre Novo Nordisk plonge après des essais infructueux sur la maladie d'Alzheimer

Le titre du laboratoire pharmaceutique danoise Novo Nordisk plonge de près de 10% lundi, après que des essais ont montré l'absence d'effet du sémaglutide, molécule à la base de ses traitements anti-obésité, dans le traitement de la maladie d'Alzheimer.

( AFP / SERGEI GAPON )

Les deux essais menés par le groupe danois "n'ont pas confirmé la supériorité du sémaglutide par rapport au placebo dans la réduction de la progression de la maladie d'Alzheimer", écrit-il dans un communiqué.

Le titre Novo Nordisk chutait de 9,19% à 276,65 couronnes danoises à 13H53 (12H53 GMT), entrainant l'indice OMX-20 (-4,83%) de la Bourse de Copenhague.

"Compte tenu des besoins importants non satisfaits dans le domaine de la maladie d'Alzheimer et d'un certain nombre de données indicatives, nous avons estimé qu'il était de notre responsabilité d'explorer le potentiel du sémaglutide, malgré une faible probabilité de succès", a souligné Martin Holst Lange, directeur scientifique de Novo Nordisk, cité dans le communiqué.

Les études, intitulées "evoke" et "evoke+", ont examiné l'effet du sémaglutide chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer par rapport à un placebo.

Selon Novo Nordisk, le traitement au sémaglutide a montré une amélioration des biomarqueurs liés à la maladie d'Alzheimer dans les deux essais. Pour autant, cela ne signifie pas que la maladie a évolué plus lentement, ajoute-il.

Un temps première capitalisation boursière européenne grâce à ses traitements anti-obésité, le laboratoire pharmaceutique danois connait un ralentissement de sa croissance à cause d'une forte concurrence de l'américain Eli Lilly, à la stratégie de vente plus agressive et qui possède un portefeuille d'analogues du GLP-1 (hormone à la base de traitements contre le diabète et l'obésité) plus étoffé.

Novo Nordisk a récemment perdu face à Pfizer une bataille boursière pour conquérir la biotech Metsera, spécialisée dans les traitements anti-obésité.