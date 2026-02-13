La société de semi-conducteurs Amkor chute à la suite de l'offre secondaire de 488 millions de dollars de la famille Kim

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 février -

** Les actions de la société Amkor Technology ( AMKR.O ), spécialisée dans les services d'emballage et de test de semi-conducteurs, ont baissé de 5 % en début de marché, à 49 dollars, après l'établissement du prix de l'offre secondaire

** AMKR, basée à Tempe, Arizona, a annoncé jeudi en fin de journée () le véhicule d'investissement des membres de la famille Kim a vendu 10 millions d'actions à 48,75 dollars pour un produit brut de 487,5 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 5,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Après l'offre, la famille Kim détient >49% des actions d'AMKR; l'actionnaire vendeur a conclu un accord de blocage de 180 jours pour le reste de ses actions

** AMKR a ~247,3 millions d'actions en circulation au 10 février, selon le prospectus d'offre ()

** Goldman Sachs est l'unique teneur de livre

** Les actions d'AMKR ont chuté de 8% jeudi, réduisant le gain annuel à 31%. L'action a clôturé à 22,19 $ il y a un an

** Sur 12 analystes, la répartition des recommandations est la suivante: 4 "achat", 7 "maintien", 1 "vente"; l'objectif de cours médian de 55 $ est en hausse par rapport à 35 $ il y a un mois, selon les données de LSEG