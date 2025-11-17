 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 323,91
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La société de rachat Thoma Bravo a proposé de racheter Clearwater Analytics, selon certaines sources
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 22:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Informations complémentaires sur l'entreprise) par Milana Vinn

La société de capital-investissement Thoma Bravo a fait une offre pour acquérir Clearwater Analytics CWAN.N , ont indiqué lundi des personnes au fait du dossier, alors que la course au rachat du fournisseur de logiciels des sociétés d'investissement s'accélère.

LES SOUMISSIONNAIRES

Les détails de l'offre de Thoma Bravo, qui entraînerait la privatisation de Clearwater, n'ont pas pu être révélés par les sources, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat pour évoquer des délibérations confidentielles.

La semaine dernière, on a appris que les sociétés de rachat Permira et Warburg Pincus avaient présenté une offre conjointe pour acheter Clearwater, environ quatre ans après l'introduction en bourse de la société.

Les sources ont précisé que l'offre de Thoma Bravo, tout comme celle de Permira/Warburg, n'était pas garantie d'aboutir à la vente de Clearwater.

Clearwater n'a pas répondu à une demande de commentaire. Thoma Bravo s'est refusé à tout commentaire.

L'ENTREPRISE

Clearwater, dont le siège se trouve à Boise, dans l'Idaho, fabrique des logiciels qui aident les entreprises à gérer leurs portefeuilles d'investissement sur les marchés publics et privés. Elle compte parmi ses clients des assureurs, des gestionnaires d'actifs, des fonds spéculatifs et des banques, selon son site web.

Le cours de son action a chuté cette année, car les investisseurs ont vendu des noms de logiciels en raison des inquiétudes concernant la façon dont la croissance de l'intelligence artificielle pourrait perturber les entreprises qui fournissent des logiciels en tant que services.

Clearwater, qui est entrée en bourse en 2021 avec une évaluation de 5,5 milliards de dollars, avait une capitalisation boursière d'environ 5,7 milliards de dollars lundi, selon des calculs basés sur les données de LSEG.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CLRWTR ANALTCS RG-A
19,970 USD NYSE +3,71%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 novembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street flanche, s'inquiète du poids de la tech
    information fournie par AFP 17.11.2025 22:34 

    La Bourse de New York a terminé en baisse lundi, crispée par les niveaux élevés de valorisation des grands noms de la tech et de l'intelligence artificielle (IA), alors que le géant des puces Nvidia doit publier ses résultats cette semaine. Le Dow Jones a reculé ... Lire la suite

  • Le logo de la Bourse de New York le 30 ocotbre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street flanche, s'inquiète du poids de la tech
    information fournie par AFP 17.11.2025 22:11 

    La Bourse de New York a terminé en baisse lundi, crispée par les niveaux élevés de valorisation des grands noms de la tech et de l'IA, alors que le géant des puces Nvidia doit publier ses résultats cette semaine. Le Dow Jones a reculé de 1,18%, l'indice Nasdaq ... Lire la suite

  • Conférence de presse de dirigeants, à la COP30, à Belem (Brésil), le 17 novembre 2025 ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )
    Attaquée sur sa taxe carbone, l'Union européenne se défend à la COP30
    information fournie par AFP 17.11.2025 21:49 

    La COP30 en Amazonie brésilienne est entrée lundi dans sa deuxième et dernière semaine avec des sujets de blocage majeurs, dont la taxe carbone aux frontières européennes attaquée par la Chine et d'autres pays, mais déclarée non négociable par l'Union européenne. ... Lire la suite

  • La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin (g), au côté du Premier ministre, Sébastien Lecornu, à la tribune du sommet "Choose France", à la Maison de la Chimie à Paris, le 17 novembre 2025 ( POOL / Thomas SAMSON )
    Une édition de Choose France focalisée sur les entreprises tricolores qui investissent en France
    information fournie par AFP 17.11.2025 21:37 

    Le sommet Choose France, grand-messe annuelle habituellement destinée aux investisseurs étrangers, a mis à l'honneur lundi, pour sa première "édition France", les entreprises tricolores qui choisissent d'investir dans le pays, à hauteur de 30,4 milliards d'euros ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank