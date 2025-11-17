La société de rachat Thoma Bravo a proposé de racheter Clearwater Analytics, selon certaines sources

(Informations complémentaires sur l'entreprise) par Milana Vinn

La société de capital-investissement Thoma Bravo a fait une offre pour acquérir Clearwater Analytics CWAN.N , ont indiqué lundi des personnes au fait du dossier, alors que la course au rachat du fournisseur de logiciels des sociétés d'investissement s'accélère.

LES SOUMISSIONNAIRES

Les détails de l'offre de Thoma Bravo, qui entraînerait la privatisation de Clearwater, n'ont pas pu être révélés par les sources, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat pour évoquer des délibérations confidentielles.

La semaine dernière, on a appris que les sociétés de rachat Permira et Warburg Pincus avaient présenté une offre conjointe pour acheter Clearwater, environ quatre ans après l'introduction en bourse de la société.

Les sources ont précisé que l'offre de Thoma Bravo, tout comme celle de Permira/Warburg, n'était pas garantie d'aboutir à la vente de Clearwater.

Clearwater n'a pas répondu à une demande de commentaire. Thoma Bravo s'est refusé à tout commentaire.

L'ENTREPRISE

Clearwater, dont le siège se trouve à Boise, dans l'Idaho, fabrique des logiciels qui aident les entreprises à gérer leurs portefeuilles d'investissement sur les marchés publics et privés. Elle compte parmi ses clients des assureurs, des gestionnaires d'actifs, des fonds spéculatifs et des banques, selon son site web.

Le cours de son action a chuté cette année, car les investisseurs ont vendu des noms de logiciels en raison des inquiétudes concernant la façon dont la croissance de l'intelligence artificielle pourrait perturber les entreprises qui fournissent des logiciels en tant que services.

Clearwater, qui est entrée en bourse en 2021 avec une évaluation de 5,5 milliards de dollars, avait une capitalisation boursière d'environ 5,7 milliards de dollars lundi, selon des calculs basés sur les données de LSEG.