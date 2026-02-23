La société de placement immobilier Veris Residential bondit à la suite de son rachat par un consortium dirigé par Affinius pour un montant de 3,4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 février - ** Les actions de Veris Residential, une société de placement immobilier multifamilial américaine, augmentent de 12 % à 18,9 $ avant la mise sur le marché
** La société sera acquise par un consortium dirigé par Affinius Capital et Vista Hill Partners dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces pour une valeur d'entreprise d'environ 3,4 milliards de dollars
** La société indique que la transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026
** VRE a chuté de 10,5 % en 2025
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer