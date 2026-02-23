La société de placement immobilier Veris Residential bondit à la suite de son rachat par un consortium dirigé par Affinius pour un montant de 3,4 milliards de dollars

23 février - ** Les actions de Veris Residential, une société de placement immobilier multifamilial américaine, augmentent de 12 % à 18,9 $ avant la mise sur le marché

** La société sera acquise par un consortium dirigé par Affinius Capital et Vista Hill Partners dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces pour une valeur d'entreprise d'environ 3,4 milliards de dollars

** La société indique que la transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026

** VRE a chuté de 10,5 % en 2025