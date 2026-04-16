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La société de placement immobilier Prologis grimpe après avoir dépassé les attentes et relevé ses prévisions
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 16:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 avril - ** Les actions de Prologis PLD.N augmentent de 3 % à 143,96 $ et atteignent de nouveaux sommets en un an jeudi, après que la société de gestion d'entrepôts a dépassé les prévisions trimestrielles et a augmenté ses prévisions annuelles de FFO de base, citant une forte demande

** L'action PLD dépasse le précédent record intrajournalier de 52 semaines de 143,95 $ atteint le 27 février ** La société basée à San Francisco, en Californie, a annoncé un chiffre d'affaires de 2,3 milliards de dollars au premier trimestre et un FFO de base de 1,50 $/action, dépassant tous deux les attentes des analystes, selon les données de LSEG

** La société s'attend maintenant à ce que le FFO de base ajusté par action pour l'année entière se situe entre 6,07 $ et 6,23 $, le point médian étant un centime au-dessus du consensus de 6,14 $, en raison de la résilience de la location et de la croissance des centres de données

** La société Baird, qui a attribué une note "neutre" à PLD, déclare que le dépassement des attentes et la révision à la hausse des prévisions indiquent la confiance de la société dans l'amélioration des tendances de la demande au cours des deux derniers trimestres, en dépit de l'incertitude géopolitique accrue récente

** Sur 25 sociétés de courtage couvrant le titre, la répartition des recommandations est la suivante: 15 "achat fort" ou "achat", 10 "maintien"; PT médian: 140 $

** Avec ce mouvement sur la séance, le titre PLD est en hausse de 12,7 % depuis le début de l'année et surpasse la progression de 9 % de l'indice immobilier S&P 500 .SPLRCR

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 16/04/2026 à 16:36:35.

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