La société de placement immobilier de Rick Perry, spécialisée dans les centres de données, évaluée à près de 15 milliards de dollars lors de ses débuts sur le Nasdaq

Les actions de Fermi FRMI.O , cofondée par l'ancien gouverneur du Texas et secrétaire américain à l'énergie Rick Perry, ont dépassé de 19 % le prix de l'offre lors de leurs débuts sur le Nasdaq mercredi, valorisant la société d'investissement immobilier dans les centres de données à 14,8 milliards de dollars.
