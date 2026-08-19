La société de paiement Stripe va racheter la place de marché OpenRouter dans le cadre de sa stratégie axée sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte aux paragraphes 2, 4 à 7 et 10 à 12)

La société de paiement Stripe a annoncé mercredi avoir conclu un accord pour racheter OpenRouter, qui aide les entreprises à acheminer et à optimiser l’utilisation des jetons, pour un montant non divulgué. Il s’agit de son dernier pari sur le secteur en pleine croissance de l’IA.

Cette opération intervient alors que la flambée des coûts pousse les entreprises vers des modèles moins onéreux et des outils de routage tels qu'OpenRouter, et renforce l'engagement de la fintech dans l'IA, engagé depuis un an. Cet engagement s'est notamment traduit par le lancement de produits tels que la facturation par jeton, permettant de suivre la consommation des modèles d'IA.

Les plateformes de marché dédiées à l’IA, telles qu’OpenRouter, permettent aux développeurs d’envoyer des requêtes à des dizaines de modèles d’IA via une interface unique, ce qui en fait un terrain d’essai très prisé pour les nouveaux systèmes.

« Les jetons constituent la monnaie centrale pour les entreprises qui développent des solutions basées sur l’IA, et il est clair que le potentiel économique réel dépendra d’une bonne utilisation des ressources de calcul limitées », a déclaré Patrick Collison, directeur général de Stripe.

Bloomberg News a rapporté au début du mois que Stripe avait accepté d’acquérir OpenRouter pour plus de 7 milliards de dollars, citant des sources proches du dossier.

Stripe n’a pas souhaité s’exprimer sur le montant de la transaction, tandis qu’OpenRouter n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Fondée en 2023, OpenRouter traite plus de 10 000 milliards de jetons par jour provenant de plus de 400 modèles d’IA pour une communauté de plus de 10 millions de développeurs et d’entreprises.

Un rapport de Deloitte publié en mars a révélé que la plupart des entreprises interrogées, dont le chiffre d’affaires annuel est d’au moins 500 millions de dollars, prévoient de consommer plus de 10 milliards de jetons par mois d’ici 2028.

OpenRouter a levé des fonds auprès de poids lourds tels que Menlo Ventures et Andreessen Horowitz. En mai, la société a levé 113 millions de dollars lors d’un tour de table mené par CapitalG, le fonds de croissance indépendant d’Alphabet.

Stripe, dont la valorisation s’élevait à 159 milliards de dollars lors d’une offre publique d’achat en début d’année, a fait une offre conjointe avec la société de capital-investissement Advent International pour racheter l’

PYPL.O PayPal pour plus de 53 milliards de dollars, a rapporté Reuters le mois dernier.

Les entreprises utilisant Stripe ont généré un volume total de 1 900 milliards de dollars l'année dernière, soit une hausse de 34 % par rapport à 2024.