La société de paiement PayPal demande une charte bancaire pour pouvoir accorder des prêts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de paiements PayPal

PYPL.O a déclaré lundi qu'elle avait demandé à créer une banque aux États-Unis, alors que les entreprises se précipitent pour tirer parti d'un environnement réglementaire favorable sous l'administration Trump.

La société basée à San Jose, en Californie, a déposé un dossier auprès du département des institutions financières de l'Utah et de la Federal Deposit Insurance Corporation pour former une société de prêt industriel.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une tendance plus large des entreprises de fintech et de crypto-monnaie à demander des chartes bancaires pour développer leurs activités.

Si elle est approuvée, cette démarche aidera PayPal à renforcer ses offres de prêts aux petites entreprises aux États-Unis, ainsi qu'à réduire sa dépendance à l'égard de tiers.

"L'obtention de capitaux reste un obstacle important pour les petites entreprises qui s'efforcent de se développer et d'évoluer", a déclaré Alex Chriss, directeur général de PayPal.

"La création de PayPal Bank renforcera notre activité et améliorera notre efficacité, ce qui nous permettra de mieux soutenir la croissance des petites entreprises et les opportunités économiques à travers les États-Unis."

PayPal prévoit également de proposer à ses clients des comptes d'épargne rémunérés. La société a fourni plus de 30 milliards de dollars de prêts et de capitaux depuis 2013, a-t-elle indiqué.

Depuis l'entrée en fonction du président Trump au début de l'année, les demandes de charte bancaire se sont multipliées alors que les régulateurs inaugurent un régime de déréglementation et adoptent une ligne plus favorable à la croissance.

La semaine dernière, l'Office of the Comptroller of the Currency a accordé aux géants de la crypto-monnaie , y compris ripple et Circle, l'autorisation préliminaire d'établir des banques fiduciaires nationales, une mesure importante qui pourrait permettre d'intégrer davantage les actifs numériques dans le système bancaire.

PayPal a choisi Mara McNeill comme présidente de PayPal Bank. Elle possède plus de vingt ans d'expérience dans le domaine de la banque et des prêts commerciaux, et a précédemment occupé le poste de directrice générale de la Toyota Financial Savings Bank.

Bloomberg News a rapporté ce développement plus tôt dans la journée.