La société de location d'uniformes Cintas étend sa présence en Amérique du Nord grâce à l'acquisition d'UniFirst pour 5,5 milliards de dollars

Cintas CTAS.O a annoncé mercredi qu'elle avait accepté d'acheter sa petite rivale UniFirst

UNF.N dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à 5,5 milliards de dollars, combinant ainsi deux des plus grands fournisseurs de vêtements de travail et de services d'installations d'Amérique du Nord.

Cintas a offert un total de 310 dollars par action UniFirst, ce qui représente une prime d'environ 20 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

Les actions d'UniFirst ont bondi de 9 % dans les échanges avant bourse, tandis que Cintas a baissé de 2 %.

Cintas cherche à conclure un accord avec UniFirst depuis plusieurs années, en faisant au moins trois approches formelles avant d'obtenir un accord avec la dernière offre.

L'année dernière, UniFirst a rejeté l'offre de 5,3 milliards de dollars de la société basée à Cincinnati. En décembre, Cintas avait adouci son offre de 275 dollars par action avec une indemnité de résiliation de 350 millions de dollars qu'UniFirst était en train d'examiner.

L'entreprise fusionnée desservira environ 1,5 million de clients et offrira une gamme plus large de services d'uniformes, de nettoyage et de premiers secours.

Cintas prévoit des économies d'environ 375 millions de dollars sur quatre ans grâce à la réduction des coûts qui se chevauchent dans les matériaux, la production et les opérations de service.

Le regroupement aidera les entreprises à gérer leurs activités de manière plus harmonieuse en combinant les usines, les itinéraires de livraison et les chaînes d'approvisionnement.

Les membres de la famille Croatti, fondateurs d'UniFirst, qui contrôlent environ deux tiers des droits de vote,ont accepté de voter en faveur de l'acquisition et conserveront une participation dans la société fusionnée.

La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires d'UniFirst.