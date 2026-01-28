 Aller au contenu principal
La société de lobbying Public Policy perd du terrain lors de ses débuts au Nasdaq après une introduction en bourse de 51 millions de dollars
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 20:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

28 janvier - ** Les actions de la société de lobbying Public Policy Holding PPHC.O tombent en dessous du prix d'introduction au Nasdaq

** Les actions ont commencé à se négocier à 12,19 dollars l'unité, évaluant l'entreprise à 347,8 millions de dollars

** PPHC et certains de ses bailleurs de fonds ont vendu 4,15 millions d'actions à 12,25 dollars chacune dans le cadre de l'introduction en bourse aux États-Unis, afin de lever environ 50,8 millions de dollars

** L'action a chuté jusqu'à 11,69 $, en baisse de 2,2 % à 11,97 $

** Oppenheimer et Canaccord Genuity ont été les chefs de file de l'offre

** PPHC est déjà cotée sur le marché AIM de la Bourse de Londres

** Son portefeuille de cabinets de lobbying comprend Crossroads Strategies et Forbes Tate Partners

