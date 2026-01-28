La société de lobbying Public Policy perd du terrain lors de ses débuts au Nasdaq après une introduction en bourse de 51 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

28 janvier - ** Les actions de la société de lobbying Public Policy Holding PPHC.O tombent en dessous du prix d'introduction au Nasdaq

** Les actions ont commencé à se négocier à 12,19 dollars l'unité, évaluant l'entreprise à 347,8 millions de dollars

** PPHC et certains de ses bailleurs de fonds ont vendu 4,15 millions d'actions à 12,25 dollars chacune dans le cadre de l'introduction en bourse aux États-Unis, afin de lever environ 50,8 millions de dollars

** L'action a chuté jusqu'à 11,69 $, en baisse de 2,2 % à 11,97 $

** Oppenheimer et Canaccord Genuity ont été les chefs de file de l'offre

** PPHC est déjà cotée sur le marché AIM de la Bourse de Londres

** Son portefeuille de cabinets de lobbying comprend Crossroads Strategies et Forbes Tate Partners