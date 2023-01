La société de gestion Qantara AM définitivement agréée par l'AMF

(NEWSManagers.com) - La société de gestion Qantara Asset Management, co-fondée par James Kuate et Alain William, est agréé définitivement comme société de gestion de portefeuille par l'Autorité des marchés financiers (AMF) depuis le 3 janvier 2023, constate NewsManagers. Le gestionnaire, qui se spécialise sur la dette souveraine africaine et souhaite «établir un pont entre l'Afrique et les marchés financiers», avait exposé ses plans à NewsManagers en octobre dernier.