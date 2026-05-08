La société de gestion des déchets Republic dépasse les prévisions de chiffre d'affaires grâce à une hausse de ses tarifs

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La société de gestion des déchets Republic Services RSG.N a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre, grâce à une hausse des tarifs qui a compensé la baisse des volumes de déchets.

Le chiffre d'affaires total de la société pour le premier trimestre s'est établi à 4,11 milliards de dollars, contre 4,10 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

* La croissance du chiffre d'affaires a été tirée par une croissance organique de 2,8% dans les activités de recyclage et de gestion des déchets et par une contribution de 1,1% provenant des acquisitions, a indiqué la société.

* La société basée à Phoenix, en Arizona, a affiché un bénéfice ajusté de 1,70 dollar par action pour le premier trimestre, dépassant les prévisions moyennes des analystes qui s'élevaient à 1,64 dollar par action.

* Toutefois, les perturbations logistiques liées à la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran ralentissent les livraisons d'équipements, de carburant et d'autres fournitures, et font grimper les coûts du carburant et des approvisionnements, ce qui réduit les marges malgré les hausses de prix.

* "Nous avons pris un bon départ et restons bien placés pour atteindre nos objectifs annuels", a déclaré le directeur général Jon Vander Ark.

* La société est l'une des deux entreprises cotées en bourse, avec Waste Management WM.N , à fournir des services de collecte et d'élimination des déchets à travers les États-Unis.

* Fin avril, son concurrent Waste Management WM.N a manqué mardi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre, pénalisé par la faiblesse des volumes dans son activité de collecte des déchets.