La société de gestion américaine Alger rachète Redwood

Deux sociétés de gestion américaines détenues par des femmes et spécialisées dans les actions de croissance, unissent leurs forces. La new-yorkaise Alger Group Holdings, qui gère 22 milliards de dollars et est dirigée par Dan Chung, va acquérir sa concurrente Redwood Investments, basée dans le Massachussetts, qui gère plus de 1,6 milliard de dollars d’encours. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

Une fois l’opération bouclée, Redwood deviendra filiale à part entière d’Alger. La boutique du Massachussetts conservera son processus d’investissement indépendant et son équipe, dirigée par Jennifer Silver et Michael Mufson, cofondateurs en 2004, co-responsables des investissements et associés gérants. Elle s’appuiera sur les équipes mondiales de marketing et de vente ainsi que sur les fonctions administratives d’Alger. De plus, Redwood deviendra le gestionnaire par délégation des fonds International Focus, Emerging Markets et Global Focus d’Alger.

Cette acquisition permet à Alger de se renforcer sur la gestion croissance, notamment sur la partie hors Etats-Unis en vue de son développement international.

« Alors qu’Alger poursuit son expansion internationale avec l’établissement de notre bureau à Londres et notre présence commerciale à Singapour, le rapprochement avec Redwood offrira une expertise approfondie en matière d’investissement, en particulier les capacités d’investissement non américaines de Redwood à nos clients aux États-Unis, en Europe et en Asie. Nos clients bénéficieront ainsi d’une vision approfondie des marchés mondiaux et émergents, des tendances sectorielles et d’analyses spécifiques aux entreprises », a déclaré Christoph Hofmann, président et directeur de la distribution de Fred Alger & Company.

« Alger est fière d'être une entreprise engagée, détenue par des femmes et dirigée par des minorités, qui en est à sa troisième génération de dirigeants, et cette transaction permet à Redwood de rester un gestionnaire émergent détenu et géré par des femmes », soulignent Alger et Redwood dans un communiqué de presse commun.

Laurence Marchal