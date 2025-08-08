 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 717,58
+0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La société de défense V2X chute après l'annonce d'une offre secondaire
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 14:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions de l'entreprise de défense V2X

VVX.N chutent de 5,8 % à 50,20 $ avant la mise sur le marché

** VVX annonce la vente de 2 millions d'actions par Vertex Aerospace dans le cadre d'un placement secondaire

** RBC Marchés des Capitaux est l'unique preneur ferme de l'offre

** VVX a accepté d'acheter 200 000 actions dans le cadre du placement auprès du preneur ferme

** À la suite de l'offre, Vertex Aerospace continuera de détenir 32,3 % de VVX

** Avec 31,7 millions d'actions en circulation, VVX a une capitalisation boursière de 1,7 milliard de dollars

** 7 courtiers sur 11 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 2 à "conserver" et 2 à "vendre"; PT médian de 58 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action VVX a progressé de 11,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

V2X
53,300 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank