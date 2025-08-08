La société de défense V2X chute après l'annonce d'une offre secondaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions de l'entreprise de défense V2X

VVX.N chutent de 5,8 % à 50,20 $ avant la mise sur le marché

** VVX annonce la vente de 2 millions d'actions par Vertex Aerospace dans le cadre d'un placement secondaire

** RBC Marchés des Capitaux est l'unique preneur ferme de l'offre

** VVX a accepté d'acheter 200 000 actions dans le cadre du placement auprès du preneur ferme

** À la suite de l'offre, Vertex Aerospace continuera de détenir 32,3 % de VVX

** Avec 31,7 millions d'actions en circulation, VVX a une capitalisation boursière de 1,7 milliard de dollars

** 7 courtiers sur 11 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 2 à "conserver" et 2 à "vendre"; PT médian de 58 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action VVX a progressé de 11,5 % depuis le début de l'année