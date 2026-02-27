La société de défense Kratos chute après l'augmentation de sa vente d'actions à 1,2 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
** Les actions de Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O ont baissé de 6,2 % à 86,40 $ avant la cloche après la fixation du prix d'une offre d'actions secondaire de 1,2 milliard de dollars, dont la taille a été augmentée.
** KTOS, basée à San Diego, Californie, a vendu jeudi dernier () ~14,3 millions d'actions à 84 $
** La taille de l'offre a été rehaussée par rapport à 1 milliard de dollars (), son prix étant fixé avec une décote de 8,8 % par rapport au dernier cours de l'action.
** La société a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser le produit net de l'offre pour des dépenses d'investissement afin de développer les opérations, d'investir dans le développement de nouveaux produits, systèmes et logiciels, de renforcer le bilan pour des opportunités stratégiques, de financer l'acquisition récente de Nomad, entre autres objectifs.
