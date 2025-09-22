 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La société de crypto-monnaies Bitmine en baisse après l'annonce d'une opération d'achat direct d'actions de 365 millions de dollars
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 14:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre -

** Les actions de Bitmine Immersion Technologies BMNR.A ont baissé de 5,7% en pré-marché à 57,80 $ après que la société de minage de crypto-monnaie ait annoncé une levée de fonds de 365,2 millions de dollars

** BMNR dit () qu'il a vendu ~5,2 millions d'actions à 70 $ à un investisseur institutionnel dans le cadre d'une offre directe enregistrée avec Moelis & Co MC.N en tant qu'agent de placement unique

** Elle a également vendu ~10,4 mln warrants à un prix d'exercice de 87,50 $

** Les actions BMNR ont clôturé vendredi en hausse de 2,2 % à 61,29 $

**

La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour acquérir davantage de crypto-monnaie ether ETH=

** Dans un dépôt (), la société a déclaré qu'au 21 septembre, ses avoirs en ETH

** Le 30 juin, Co a annoncé () un placement privé pour poursuivre la

Valeurs associées

MOELIS & CO RG-A
77,130 USD NYSE -0,80%
