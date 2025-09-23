La société de crypto-monnaie Tether vise une valorisation de 500 milliards de dollars dans le cadre d'une levée de fonds importante, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le géant Tether est en pourparlers pour lever jusqu'à 20 milliards de dollars dans le cadre d'un placement privé qui pourrait valoriser la société basée au Salvador à environ 500 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News.
