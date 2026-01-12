La société de crypto-monnaie BitGo vise une valorisation allant jusqu'à 1,96 milliard de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une évaluation au paragraphe 1 et de détails aux paragraphes 2 à 5)

La startup BitGo, spécialisée dans la conservation de crypto-monnaies, a déclaré lundi qu'elle visait une valorisation allant jusqu'à 1,96 milliard de dollars pour son introduction en bourse aux Etats-Unis, cherchant à profiter de l'appétit des investisseurs pour les entreprises de crypto-monnaies.

La société basée à Palo Alto, en Californie, et certains de ses actionnaires actuels cherchent à lever jusqu'à 201 millions de dollars en offrant 11,8 millions d'actions dont le prix est compris entre 15 et 17 dollars chacune.

Le marché américain des introductions en bourse a retrouvé son élan en 2025, après près de trois ans d'activité atone, mais les attentes d'un rebond plus important ont été freinées par la volatilité due aux tarifs douaniers, une fermeture prolongée du gouvernement et un effondrement en fin d'année des actions liées à l'intelligence artificielle.

Les analystes s'attendent à ce que le marché des introductions en bourse poursuive son redressement en 2026, avec davantage d'entreprises crypto et fintech signalant des plans d'introduction en bourse, notamment la néobanque britannique Revolut, la bourse crypto Kraken et l'application de paiement japonaise PayPay.

En novembre, Kraken, l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaies au monde, a déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, tandis que plusieurs autres entreprises de crypto-monnaies, dont l'émetteur de stablecoins Circle CRCL.N et la bourse de crypto-monnaies Bullish BLSH.N , ont fait des débuts fracassants sur le marché boursier l'année dernière.

Toutefois, le secteur des actifs numériques connaît des turbulences après la chute brutale des cryptomonnaies en octobre , ce qui a placé la barre plus haut pour les entreprises du secteur à la recherche d'un soutien de la part des investisseurs.

Fondée en 2013, BitGo est l'une des plus grandes sociétés de garde de cryptomonnaies aux États-Unis. Elle stocke et protège les actifs numériques pour ses clients, un rôle qui a gagné en importance à mesure que l'intérêt des institutions pour les crypto-monnaies s'accroît.

Goldman Sachs et Citigroup sont les principaux preneurs fermes de l'offre.

BitGo a l'intention de s'inscrire à la Bourse de New York sous le symbole "BTGO".