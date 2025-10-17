 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 582,15
-1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La société de conseil en vote par procuration ISS recommande de voter contre le plan de rémunération du directeur général de Tesla, qui s'élève à 1 000 milliards de dollars
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 19:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de conseil en vote par procuration Institutional Shareholder Services a recommandé vendredi aux actionnaires de Tesla TSLA.O de voter contre la prime de performance d'Elon Musk, d'un montant de 1 000 milliards de dollars.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
439,3100 USD NASDAQ +2,46%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank