La société de conseil en vote par procuration ISS recommande de voter contre le plan de rémunération du directeur général de Tesla, qui s'élève à 1 000 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de conseil en vote par procuration Institutional Shareholder Services a recommandé vendredi aux actionnaires de Tesla TSLA.O de voter contre la prime de performance d'Elon Musk, d'un montant de 1 000 milliards de dollars.