La société de conseil en vote par procuration Glass Lewis soutient Bergeron dans la bataille pour le contrôle d'Ethan Allen

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* Glass Lewis recommande aux investisseurs de voter en faveur des cinq candidats dissidents au poste d'administrateur

* Bergeron détient 5,2 % d’Ethan Allen et estime qu’un nouveau dirigeant est nécessaire

* Glass Lewis estime que Bergeron propose aux investisseurs un programme “crédible”

par Svea Herbst-Bayliss

Le cabinet de conseil en vote Glass Lewis a apporté son soutien à la campagne menée par l’investisseur Doug Bergeron visant à remplacer les cinq administrateurs d’Ethan Allen ETD.N , y compris son directeur général octogénaire qui dirige cette emblématique entreprise américaine d’ameublement depuis près de quatre décennies.

Doug Bergeron et DGB Investments détiennent 5,2 % de cette entreprise presque centenaire, surtout connue pour avoir popularisé le style “colonial wood revival” et pour avoir meublé les résidences des diplomates américains, et font pression pour réorganiser cette société évaluée à 515 millions de dollars.

Glass Lewis, l’un des deux principaux cabinets américains qui orientent le vote des investisseurs sur des sujets sensibles tels que les élections au conseil d’administration et les fusions d’entreprises, a apporté son soutien à tous les candidats au conseil d’administration proposés par l’investisseur activiste, y compris M. Bergeron lui-même.

DGB Investments “semble avoir proposé aux investisseurs un programme stratégique et financier crédible et raisonnablement solide, ainsi qu’une liste alternative manifestement mieux préparée à remédier au manque de responsabilité, au recul opérationnel et à la baisse de la valeur actionnariale”, a écrit Glass Lewis dans un rapport consulté par Reuters.

Les investisseurs voteront pour élire les administrateurs le 4 novembre.

Glass Lewis est la deuxième société à recommander aux investisseurs de voter pour les cinq candidats de M. Bergeron, après la publication la semaine dernière du rapport d’Egan-Jones Proxy Services. Institutional Investor Services, la plus grande et la plus influente société américaine de conseil en vote par procuration, n’a pas encore publié son rapport.

La campagne chez Ethan Allen est l’un des plus grands combats du monde des affaires américain alors que la nouvelle saison des votes par procuration démarre. M. Bergeron a fait valoir que lui-même et ses candidats au conseil d’administration pouvaient rétablir une croissance rentable et potentiellement tripler la valeur actionnariale en trois ans.

Le cours de l’action Ethan Allen a perdu plus d’un quart de sa valeur au cours des douze derniers mois et a clôturé vendredi à 20,45 dollars. La liste de M. Bergeron comprend des dirigeants ayant une expérience dans le secteur de l’ameublement, du redressement d’entreprises, de la vente au détail de produits de luxe et de la stratégie numérique.

“Ethan Allen affiche, selon la plupart des critères pertinents, des performances insuffisantes à court, moyen et long terme, la direction et le conseil d’administration en place supervisant une régression structurelle quasi continue et ce qui semble être un programme d’investissement de plus en plus risqué”, indique le rapport de Glass Lewis.

La société a indiqué qu’elle nommerait un successeur au directeur général Farooq Kathwari, âgé de 82 ans, qui dirige l’entreprise depuis 38 ans, au plus tard le 30 juin 2027. Toutefois, M. Kathwari continuera de diriger la société pendant la recherche d’un successeur et restera membre du conseil d’administration jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2027. M. Bergeron a qualifié le plan de succession proposé par Ethan Allen de “trop peu, trop tard”.

Ethan Allen n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.