La société de capital-investissement CD&R envisage le rachat de Global Payments, selon le Financial Times

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La société de capital-investissement CD&R envisage d'acquérir Global Payments GPN.N , dont la valeur d'entreprise s'élève à environ 40 milliards de dollars, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.