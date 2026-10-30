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La société de capital-investissement CD&R envisage le rachat de Global Payments, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 17:33

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de capital-investissement CD&R envisage d'acquérir Global Payments GPN.N , dont la valeur d'entreprise s'élève à environ 40 milliards de dollars, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

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